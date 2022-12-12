Petrol
76.58
0.63%
Euro
19.6015
-0.17%
Dolar
18.6406
0.00%
Altın
1.071
-0.46%
Borsa
5005
0.00%
Bitcoin
321.339
-1.18%
BTXN Coin
5.04
4.13%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Hafif yağmur 16 C

    Melis İşiten ölümden döndüğü tarihi koluna kazıttı

    Geçen ay tiyatro ekibiyle birlikte geçirdiği trafik kazasından yaralı olarak kurtulan Melis İşiten, o tarihi koluna dövme olarak yaptırdı.
    • Haber Merkezi
    • 12.12.2022 - 09:01
    • Güncelleme : 12.12.2022 - 09:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Melis İşiten ölümden döndüğü tarihi koluna kazıttı

    21 Kasım'da, Baş Belası adlı tiyatro oyununun oyuncularını taşıyan minibüsün bir tıra çarpması sonucu trafik kazası meydana gelmişti.

    Arkadaşlarını kaybettiler

    Tolga Güleryüz, Burak Topçu ile Özgür Karataş hayatını kaybederken; projenin başrol oyuncular Melis İşiten, Ceyhun Fersoy ve Sergen Deveci yaralanmıştı. Kazada ölümden dönen Melis İşiten, o günü unutmamak için 21 Kasım 2022 tarihini koluna dövme yaptırdı.

    Melis İşiten ölümden döndüğü tarihi koluna kazıttı #1

    Instagram hesabından dövmesinin fotoğrafını paylaşan İşiten, bu süreçte kendisine gelen tepkilere de cevap vererek şunları söyledi:

    "Kimseye açıklama yapmak zorunda değilim"

    "Bu sefer hiç etkilenmiyorum linçlemelerinizdem ya da yaftalamalarınızdan. İnanın yasımı tutma şeklimle ilgili ve kaybettiğim can arkadaşıma olan sevgimle ilgili kimseye bir açıklama yapmak zorunda değilim. Hayattayım, iyileşiyorum, iyileşmek için sahip olduğum yegane güç kızım ve kalabalık dünyamız ve işim. İçim kalbim çok rahat benim, annem-babam üzülüyor diye yazmıyorum, yapmayın işte... Bırakan nasıl hallediyorsak halledelim, hepimiz, kendimizce bir şekilde... Bari buna dokunmayın, geçmiş olsun dileklerimiz kalbime koyup, karanlık zihinlere şifa diliyorum.”

    Melis İşiten ölümden döndüğü tarihi koluna kazıttı #2


    Çinli öğrenciler 'görünmezlik pelerini' icat etti
    Teknoloji

    Çinli öğrenciler 'görünmezlik pelerini' icat etti

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!
    Advertorial

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!

    BURSA SU KESİNTİSİ! Hangi ilçelerde sular kesilecek? 12 Aralık 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
    Yaşam

    BURSA SU KESİNTİSİ! Hangi ilçelerde sular kesilecek? 12 Aralık 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    Görüş Bildir