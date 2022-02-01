Melis İşiten saçlarını maviye boyattı

Son dönemde sosyal medyada sıklıkla gündeme gelen Melis İşiten, şimdi de yeni imajıyla konuşuluyor.

En son Maraşlı dizisinde rol alan Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten, yeni bir karar aldı ve uyguladı. İşiten, son olarak saçlarını mavi renge boyayarak bir değişikliğe gitti.

Yaptığı sosyal medya paylaşımına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni yağdı.

URAZ'A GTMİŞLERDİ

İşiten, geçtiğimiz günlerde koronavirüs haberiyle gündeme gelmişti. Eski eşi Uraz Kaygılaroğlu koronavirüse yakalanmış ve İşiten ile kızı Ada, Kaygılaroğlu'nu evinin kapısında ziyarete gitmişlerdi. Baba--kız arasındaki duygusal anlar takipçileri duygulandırmıştı.