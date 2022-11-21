Melis İşiten yaralı arkadaşlarını ziyaret etti

Gece saatlerinde son tiyatro oyunlarından dönerken minibüsün kaza yapmasıyla yaralanan oyunculardan biri olan Melis İşiten taburcu oldu. İşiten sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

Sanat dünyası bugün kaza haberi ile sarsıldı...

Çorum'dan Samsun'a hareket eden tiyatro ekibini taşıyan minibüs, gece saatlerinde seyir halindeyken tıra çarptı.

3 ölü, 8 yaralı

"Baş Belası" adlı tiyatro ekibinde yer alan yapımcı Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Öte yandan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek yaralanarak hastaneye sevk edildi.

Melis İşiten taburcu oldu

Büyük korkunun yaşandığı olayın ardından süratli araç kullandığı ve hatalı olduğu tespit edilen sürücü tutuklandı.

Yaralılarla ilgili yapılan son açıklamalarda, Ceyhun Fersoy ve Sergen Deveci'nin tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi ve kızının annesi Melis İşiten ise tedavi edilmesinin ardından taburcu oldu.

"Geçecek, geçireceğiz"

Hastanede yatan arkadaşlarını ziyaret eden İşiten, o anları sosyal medya hesabında paylaştı.

Fersoy'un elini tutarak paylaştığı fotoğrafa, "İyi olacağız." notunu düşen İşiten, Deveci ile de aynı pozu vererek, "Çok büyük bir şey yaşadık. Kaybımız ve acımız tarifsiz. Biz sağ kaldık, buna şükredip hayatımıza devam etmek için güçlü olacağız. Beraberiz. Sergen'in bilinci açık. Geçecek, geçireceğiz. Seviyorum." ifadelerini kullandı.

"Sen hep bizimle olacaksın"

Son olarak kazada kaybettikleri arkadaşları Tolga Güleryüz ile birlikte çekildikleri kareyi de paylaşan genç oyuncu, "Buna yazamam bir şey. Sen hep bizimle olacaksın. Hayat bugün değişti." şeklinde not yazdı.