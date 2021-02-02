Melis Sezen: Aldatılan kadın kendini suçlamasın

Gerçek hayatta aldatıldığını söyleyen oyuncu Melis Sezen, bununla nasıl başa çıktığını anlattı.

Sadakatsiz dizisinde rol alan Melis Sezen, bir dergiye kapak oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Sezen, kariyerinden özel hayatına kadar merak edilenlere cevap verdi.

"MUTLUYUM"

Canlandırdığı Derin karakterini anlatan Sezen, “Derin’i her zaman en derinde bulmaya çalıştım, hala da en derinine inmeye çalışıyorum. Bu bitmeyecek bir yolculuk ve böylesi duygusu yüksek, inancının peşinden giden, genç kızlıktan kadınlığa hatta anneliğe yolculuğu olan bir karaktere hayat vermekten çok mutluyum.” dedi.

"ALGIYI DEĞİŞTİRMEK EN BÜYÜK ÇÖZÜM"

Evli bir erkekle ilişki yaşayıp boşanmalarına sebep olan Derin karakterini canlandıran oyuncu, gerçek hayatta kendisinin de aldatıldığını söylemişti. Bu durumu nasıl aştığıyla ilgili soruyu Melis Sezen, şöyle yanıtladı: “Her insanın yaşadığı bir şey bu ve ilk başta insan şaşırsa da sonrasında kendini tamir edebiliyorsun. Algını değiştirmek en büyük çözüm bence. Kendini asla suçlamama farkındalığını kazanmak en büyük adım.”

"DÖNÜŞMEYİ SEVİYORUM"

“Mucize 2 Aşk”, “Bizim İçin Şampiyon”, “Ya İstiklal Ya Ölüm” gibi farklı türlerde filmlerde rol alan Melis Sezen, farklı rollere bürünmenin kendisine olan katkısını şöyle ifade etti: “En çok dikkat ettiğim şey her karakterin başka olması. Hepsinin başka bir karakteri var, hepsinin yaşadıkları başka, onlar için her türlü değişime açığım ve onları bulmak için hep arıyorum. Bu yüzden farklı olmasına dikkat ediyorum. En büyük avantajım ise fiziksel olarak çok değişebilmem. Saç, makyaj ve kostümle beni 17 yaşıma da geri döndürebilirsiniz, 26 yaşındaki genç bir kadın olan Derin’e de dönüşebilirim! En sevdiğim şey dönüşebilmek.”

"ŞOKA GİRDİM"

Internet Movie Database’ın (IMDb) “starmetre” listesinde ilk 100’de yer alan tek Türk oyuncu olan Sezen, konuyla ilgili ise “İlk gördüğümde şoka girdim, inanamadım. Çok mutlu oldum çünkü IMDb hepimizin baktığı ve dünya çapında kabul edilen bir site. Benim için çok gurur verici.” dedi.