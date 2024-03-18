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Sadakatsiz' dizisinde canlandırdığı 'Derin' karakteriyle ünlenen Melis Sezen, sosyal medyanın ünlü isimlerinden.
Paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Sezen, hem kıyafetleri hem paylaşımları hem de ilginç danslarıyla adından söz ediyor.
Sarışındı
Sarışın olarak tanınan 27 yaşındaki Melis Sezen, imajında değişikliğe gitmiş ve saç rengini koyulaştırarak herkesi şaşırmıştı. Melis Sezen danslarına bir yenisini ekledi. Asansörde kendini tutamayan güzel oyuncu, o anları takipçileriyle de paylaştı.
"Sabah enerjisi"
"Sabah enerjisi" notuyla paylaşım yapan Melis Sezen'e hayranlarından yorum yağdı.
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