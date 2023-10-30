Melis Sezen, babasının yazdığı mektubu 21 yıl sonra okudu Başarılı oyuncu Melis Sezen’e babasının 29 Ekim 2002’de Cumhuriyetin 100. yılı için yazdığı mektup ulaştı.

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Kanal D'nin yayınlandığı dönem ilgiyle izlenen, geçtiğimiz sene final yapan dizisi 'Sadakatsiz'de Derin karakterine hayat veren ünlü oyuncu Melis Sezen, Cumhuriyetin 100. yılına özel bir mektup eline aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) tarafından 21 yıl önce 'Cumhuriyetimizin 100'üncü Yılına Mektup Kampanyası' başlatıldı. Kampanya kapsamında yazılan yaklaşık 40 bin mektup, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 21 yıl sonra tasnif işlemlerinin ardından adreslerine teslim edilmeye başlandı. Mektuplardan biri de Melis Sezen'indi.

"Bereket paralarımız"

Bu proje için PTT’ye teşekkür eden Melis Sezen zarftan çıkanları paylaştı ve "Mektupta benim daha yazmayı yeni öğrendiğim el yazım var. Fotoğraflarımız ve o zamanın paraları, bereket paralarımız.

Ve babamın tüm ailemize bugün için yazdıkları. Sonsuz teşekkür ederim baba!

İyi ki Cumhuriyet çocukları olarak yetiştirdiniz bizi. Yaşasın Cumhuriyet!” dedi.