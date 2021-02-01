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    Melis Sezen: Cansu Dere tokadı muhteşem karşıladı

    Melisa Sezen, Cansu Dere'ye tokat attığı o sahneyi anlattı.
    • Haber Merkezi
    • 01.02.2021 - 07:13
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    Melis Sezen: Cansu Dere tokadı muhteşem karşıladı

    Sadakatsiz dizisinde rol alan Melis Sezen, Enis Arıkan’ın bir dijital platformda yayınlanan programına konuk oldu.

    Sezen, dizinin önemli sahnelerinden biri olan Cansu Dere’ye tokat atması hakkında merak edilenleri anlattı:

    "CANSU ÇOK PROFESYONEL"

    “O tokadın tekniği var. Bir tık elim kayar gibi oldu fakat Cansu tokadı muhteşem karşıladı. Tokadı öyle bir almıştı ki sanki yüzüne gülle geliyordu. Zaten Cansu çok profesyonel bir oyuncu... Onunla ve ekiple çalıştığım için çok mutluyum.”

    Melis Sezen, hakkında az bilinen bir gerçeği de açıkladı ve 8 derece miyop olduğunu söyledi: “Gözlerimde lens var. Eğer olmazsa hiçbir şey göremiyorum.”

    Melis Sezen: Cansu Dere tokadı muhteşem karşıladı #1

    Melis Sezen: Cansu Dere tokadı muhteşem karşıladı #2

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