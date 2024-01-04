Melis Sezen de külot modasına uydu! Pozlarına yorum yağdı Külotla poz veren ünlü oyuncu Melis Sezen'in son karelerine yorum yağdı.

ensonhaber.com

'Sadakatsiz' dizisinde canlandırdığı Derin karakteri ile büyük ün kazanan oyuncu Melis Sezen, tarzıyla sosyal medyada gündem oldu.

İlginç dansları, iddialı tarzıyla dikkat çeken Melis Sezen, son olarak Elle dergisi için pozlar verdi.

Dünyada bir süredir yayılan külot modasına uyan Melis Sezen, kapak için ilginç pozlar verince sosyal medyanın da diline düştü.

Külotlu pozlar tartışma yarattı

Oyuncunun pozunu görenler yorum yağdırdı. Külotla poz veren güzel oyuncuyu beğenen kadar beğenmeyen de oldu.