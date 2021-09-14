Melis Sezen, derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi

Sadakatsiz dizisinde Derin karakterini canlandıran Melis Sezen, Instagram paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz'de Cansu Dere ve Caner Cindoruk'la birlikte başrolde oynayan Melis Sezen, dizinin yeni sezon çekimlerine geçtiğimiz günlerde başladı.

Yazın bol bol tatil yapıp, arada reklam çekimleri için kamera karşısına geçen Melis Sezen'den yeni fotoğraf geldi.

"KENDİMİ PERİ GİBİ HİSSEDİYORUM"

Instagram paylaşımlarıyla dikkat çeken güzel oyuncu, son olarak ise beyaz elbisesiyle çekilen pozlarını hayranlarının beğenisine sundu. Melis Sezen, paylaşımına "Kendimi peri gibi hissediyorum." notunu yazdı.

Instagram'da 1,2 milyon takipçisi olan oyuncunun paylaşımına kısa sürede 100 binden fazla beğeni geldi.