Melis Sezen: Derin'i çok seviyorum

‘Sadakatsiz’ dizisinde rol alan Melis Sezen, canlandırdığı Derin karakterinin kendisine çok şey öğrettiğini anlattı

“Sadakatsiz”le yıldızı parlayan Melis Sezen, bir dergi için objektif karşısına geçti. Hakkında merak edilenleri anlatan genç oyuncu, dizide canlandırdığı Derin karakteriyle kurduğu özel bağdan da bahsetti.

"BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL"

Evli bir adamla aşk yaşayan Derin’den çok şey öğrendiğini dile getiren Sezen şöyle konuştu: “Derin bana çok şey yaşattı ve çok fazla şey öğretti. Çok engebeli bir yolculuk Derin’inki. Duyguları ve içgüdüleriyle hareket eden genç bir kadın. İnandığının peşinde koşarken kendini kaybediyor. Her an yaşayan, dönüşen Derin. Dönüşümlerin kadını. Kalbim her an onunla atıyor, çok seviyorum onu, benim için çok özel.”

"DERİN'LE BENİ KARIŞTIRIYORLARDI"

Dizinin ilk bölümleri yayınlandıktan sonra çok sert tepkiler aldığını itiraf eden Melis Sezen, “Başta çok sert tepkiler aldım. Derin’den nefret ediyorlardı. Derin’le doğrudan konuşan, ona sayıp söven bir sürü yorum vardı. Bazen Derin’le beni karıştırdıkları bile oluyordu. Bölümler ilerleyince Derin’i anladığını söyleyen, Derin’le aynı durumda kalmış birçok kadından mesajlar da aldım. Derin’i daha iyi tanıdıkça çok kişinin empati kurabilmesine çok mutlu oldum. Tepkiler gördükçe, insanlarda duygu uyandırdığını gördükçe Derin’in yaşadığını anlıyorum ve bu beni çok mutlu ediyor” diye konuştu.