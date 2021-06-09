Melis Sezen, dünyaca ünlü fotoğrafçıya poz verdi

Sadakatsiz dizisinin ‘Derin’i Melis Sezen'in dünyaca ünlü Fransız fotoğrafçı David Bellemere fotoğraflarını çekti.

“Sadakatsiz” dizisinin ‘Derin’i Melis Sezen, dünyaca ünlü Fransız fotoğrafçı David Bellemere’ye çok özel pozlar verdi. Doğal ışık kullanmasıyla tanınan fotoğrafçı, Sezen’in de çekimlerde sıfır makyaj olmasını tercih etti.

Kanal D’nin sevilen yapımı “Sadakatsiz”de ‘Derin’ karakterini canlandıran Melis Sezen, dünyaca ünlü Fransız fotoğraf sanatçısı David Bellemere’e çok özel pozlar verdi. İstanbul Boğazı’ndaki bir yalıda gerçekleşen çekimler, yaklaşık 12 saat sürdü.

SIFIR MAKYAJ İSTEDİ

Bellemere, doğal gün ışığı kullanılmayı tercih ederken Melis Sezen’in de makyajsız olmasını istedi.

Melis Sezen’in yer aldığı fotoğraflar, çok yakında Fransız dergi Magnifick’te yayınlanacak.