Melis Sezen güneşlendi! Gören büyülendi Sezonun yorgunluğunu tatilde atan Melis Sezen, sosyal medya hesabından güneşlendiği anları paylaştı.

Gülcemal dizisi ile ekranlara dönen Melis Sezen, şu sıralar tatilin tadını çıkarıyor.

Sevgilisi Atilla Bingöl ile tatile çıkan Sezen, kusursuz fiziğiyle de görenleri büyüledi.

Güzel ve başarılı oyuncu, sosyal medya hesabından çektirdiği kareleri yayınladı.

Melis Sezen'in güneş banyosu

Gülcemal dizisinde Deva karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazanan ünlü oyuncu Melis Sezen, iş adamı erkek arkadaşı Atilla Bingöl ile çıktığı tatilden havuz başı pozunu paylaştı.

Leopar bir bikini tercih eden Sezen'in paylaşımı saatler içerisinde 100 bin beğeni aldı.

Ünlü ismin pozunu beğenenler arasında, Selen Görgüzel, Bengü, İpek Filiz Yazıcı ve Müge Boz gibi isimler yer aldı.