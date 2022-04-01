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    Melis Sezen: Harley Quinn olmak istiyorum

    “Sadakatsiz”in Derin’i Melis Sezen, karanlık karakterlere hayat vermek istediğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 01.04.2022 - 10:55
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    Melis Sezen: Harley Quinn olmak istiyorum

    Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine hayat veren Melis Sezen, Marie Claire dergisine verdiği röportajda bilinmeyenlerini anlattı.

    Oyunculuğunu anlatan Sezen, duygusu güçlü karakterlere hayat vermek istediğini söyledi.

    "NİNA OLMAK İSTİYORUM"

    Sinemada özellikle Tim Burton’ın filmleri gibi gotik yapımları sevdiğini dile getiren oyuncu, karanlık karakterleri canlandırmayı hayal ettiğini söyleyerek, “Harley Quinn’i oynamak isterdim; bir de Black Swan’daki Nina’yı. Tabii Kill Bill’i de atlamamak lazım” dedi.

    Çıkış yapmasını sağlayan Derin rolüyle ilgili sorulara da yanıt veren Melis Sezen, karakterle ortak noktalarını şu sözlerle anlattı:

    “Derin, inandığı şeylerin peşinden koşan bir kız. Sadece inandıklarını kendi gerçeklik algısına göre belirleyebiliyor. Ben de inandığım şeyin peşinden koşarım ama onun gibi kafama göre gerçeklik yaratmam.”

    Melis Sezen: Harley Quinn olmak istiyorum #1

    Melis Sezen: Harley Quinn olmak istiyorum #2

    Melis Sezen: Harley Quinn olmak istiyorum #3


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