Melis Sezen, hayvan hakları için çalıştı

Melis Sezen, çocuklara hayvan sevgisi aşılamak için hayata geçirilen “Nesli Tükenen Hayvanlar” oyununa destek oldu.

“Sadakatsiz” dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle yıldızı parlayan Melis Sezen, çocuklara hayvan sevgisi aşılamak için harekete geçti.

"NESLİ TÜKENEN HAYVANLAR"

Ünlü oyuncu, “Nesli Tükenen Hayvanlar” adlı yeni oyununda seslendirme yaptı. Dünyamızı güzelleştiren ve renklendiren hayvanlara karşı sorumlulukları anlatan projeye destek olan Melis Sezen, şöyle konuştu:

"DOĞA HER ŞEYİYLE BİR BÜTÜN"

“Doğa o kadar her şeyi ile bir bütün ki; ağacından her canlısına, havasından toprağına müthiş bir denge içinde.

Bu müthiş dengenin de bir parçası hayvanlar. Yaşam alanlarını kısıtladıkça, ait oldukları yerlerden uzaklaştırdıkça, beslendikleri, soludukları havayı, denizi, ormanı kirlettikçe onları kaybediyoruz. Çocukların bu konuda hepimizden daha fazla duyarlı olduğunu görüyorum. Onlar isterse her şeyi değiştirebilirler. Tüm kahraman çocukları oyunumuzu dinlemeye davet ediyorum”