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    Melis Sezen, İnsanları kırmaktan korkuyor

    “Sadakatsiz” dizisiyle yıldızı parlayan Melis Sezen, en büyük zaafını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 03.12.2020 - 08:08
    • Güncelleme : 03.12.2020 - 10:48
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    Melis Sezen, İnsanları kırmaktan korkuyor

    Kariyerinde büyük yükseliş yaşayan genç oyuncu Melis Sezen, hakkında merak edilenleri anlattı.

    "HEM ZOR HEM KEYİFLİ"

    “Sadakatsiz”de evli bir adamla yasak aşk yaşayan Derin’i canlandıran Sezen, “Çoğu kişi Derin’den nefret ediyor. Derin yanlış kişiye aşık olmuş bir genç kız. Bir oyuncu için böylesine duygu yoğunluğu ve değişkenliği olan bir karakteri canlandırmak hem zorlayıcı hem de daha da keyifli bence. Bu yüzden Derin’i çok sevdim ve ona hayat verdiğim için çok mutluyum.” diye konuştu.

    "HAYIR DİYEMİYORUM"

    Oyuncu, “En büyük zaafınız ne?” sorusuna, “İnsanları kırmamak için ‘Hayır’ diyemiyorum. Hayır diyemediğim için de ben kırılıyorum.” yanıtını verdi.

    Melis Sezen, İnsanları kırmaktan korkuyor #1

    Melis Sezen, İnsanları kırmaktan korkuyor #2

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