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Melis Sezen iş başı yaptı
Tatilden dönen Melis Sezen, pozlarıyla ısıtmaya devam ediyor.
- Haber Merkezi
- 14.06.2022 - 07:48
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Sadakatsiz’de canlandırdığı ‘Derin’ karakteriyle hafızalara kazınan Melis Sezen, dizinin final yapmasıyla birlikte tatile çıkmış 2 hafta Bali'de kalmıştı.
İşe başladı
Melis Sezen, tatilden döner dönmez iş başı yaptı. Sezen bir dergi için cesur pozlar verdi.
Güzel oyuncu, o karelerini Instgaram sayfasından paylaştı. Melis Sezen yaptığı paylaşıma ise, “Favorime geri döndüm” notunu düştü.