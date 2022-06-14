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    Melis Sezen iş başı yaptı

    Tatilden dönen Melis Sezen, pozlarıyla ısıtmaya devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2022 - 07:48
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    Melis Sezen iş başı yaptı

    Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Sadakatsiz’de canlandırdığı ‘Derin’ karakteriyle hafızalara kazınan Melis Sezen, dizinin final yapmasıyla birlikte tatile çıkmış 2 hafta Bali'de kalmıştı.

    İşe başladı

    Melis Sezen, tatilden döner dönmez iş başı yaptı. Sezen bir dergi için cesur pozlar verdi.

    Güzel oyuncu, o karelerini Instgaram sayfasından paylaştı. Melis Sezen yaptığı paylaşıma ise, “Favorime geri döndüm” notunu düştü.

    Melis Sezen iş başı yaptı #1

    Melis Sezen iş başı yaptı #2


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