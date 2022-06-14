Melis Sezen iş başı yaptı

Melis Sezen iş başı yaptı

Tatilden dönen Melis Sezen, pozlarıyla ısıtmaya devam ediyor.

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Sadakatsiz’de canlandırdığı ‘Derin’ karakteriyle hafızalara kazınan Melis Sezen, dizinin final yapmasıyla birlikte tatile çıkmış 2 hafta Bali'de kalmıştı.

İşe başladı

Melis Sezen, tatilden döner dönmez iş başı yaptı. Sezen bir dergi için cesur pozlar verdi.

Güzel oyuncu, o karelerini Instgaram sayfasından paylaştı. Melis Sezen yaptığı paylaşıma ise, “Favorime geri döndüm” notunu düştü.