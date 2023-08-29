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Reyting rekorları kıran 'Sadakatsiz' dizisinde 'Derin' karakteriyle adını duyuran oyuncu Melis Sezen, sosyal medya hesabından paylaştığı dans videolarıyla dikkat çekiyordu.
Kenan Doğulu konserine gitti
İlginç dans figürleriyle sosyal medyada beğeni toplayan güzel oyuncu, bu sefer gittiği Kenan Doğulu konserinde kendinden geçti.
Bikini üstüne benzeyen büstiyeriyle konsere katılan Sezen, hareketli şarkılarda kendini tutamadı ve sahnenin önünde hünerlerini sergiledi.
Güzel oyuncunun eğlendiği anlara yorum ve beğeni yağdı.