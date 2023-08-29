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Melis Sezen, Kenan Doğulu konserinde dans etti Abone Olun

Melis Sezen, Kenan Doğulu konserinde dans etti En son Gülcemal dizisiyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Melis Sezen, Kenan Doğulu konserinde yaptığı dansla sosyal medyada gündem oldu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Reyting rekorları kıran 'Sadakatsiz' dizisinde 'Derin' karakteriyle adını duyuran oyuncu Melis Sezen, sosyal medya hesabından paylaştığı dans videolarıyla dikkat çekiyordu. Kenan Doğulu konserine gitti İlginç dans figürleriyle sosyal medyada beğeni toplayan güzel oyuncu, bu sefer gittiği Kenan Doğulu konserinde kendinden geçti. Bikini üstüne benzeyen büstiyeriyle konsere katılan Sezen, hareketli şarkılarda kendini tutamadı ve sahnenin önünde hünerlerini sergiledi. Güzel oyuncunun eğlendiği anlara yorum ve beğeni yağdı.

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