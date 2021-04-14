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    Melis Sezen koronavirüse yakalandı

    Sadakatsiz dizisinde Derin’i canlandıran Melis Sezen’in koronavirüs testi pozitif çıktı!
    • Haber Merkezi
    • 14.04.2021 - 07:40
    • Güncelleme : 14.04.2021 - 09:02
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    Melis Sezen koronavirüse yakalandı

    Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’un yer aldığı Sadakatsiz dizinin Haluk’u Burak Sergen evinde rahatsızlanmış ve nefes alamaması üzerine hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakıma alınan Burak Sergen’in durumu ciddiyetini korurken 2 kötü haber daha geldi.

    İKİ KİŞİ DAHA KORONAVİRÜSE YAKALANDI

    Dizinin Derin’i Melis Sezen ve Ali’si Alp Akar’ın koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı. İki oyuncunun hemen tedavisine başlandı.

    Şimdilik evlerinde tedaviye alınan oyuncuların hastalığının hafif seyrettiği öğrenildi. Dizinin ise bu hafta yayınlanacağı ancak gelecek hafta yayınlanmama ihtimalinin oldukça kuvvetli olduğu öğrenildi.

    Melis Sezen koronavirüse yakalandı #1

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