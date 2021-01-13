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Melis Sezen makyajsız
Oyuncu Melis Sezen, en doğal hallerini Instagram hesabından yayınladı.
- Haber Merkezi
- 13.01.2021 - 07:08
Sadakatsiz dizisinde rol alan Melis Sezen başarılı oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.
Sosyal medya hesabını aktiff kullanan oyuncu, günlük hayatından sık sık fotoğraflar yayınlıyor.
MKAYAJSIZ BAŞKA BİRİ
Doğal haline güvenen ve sık sık makyajsız paylaşımda bulunan Melis Sezen'i gören tanıyamıyor.