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    Melis Sezen makyajsız

    Oyuncu Melis Sezen, en doğal hallerini Instagram hesabından yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 13.01.2021 - 07:08
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    Melis Sezen makyajsız

    Sadakatsiz dizisinde rol alan Melis Sezen başarılı oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

    Sosyal medya hesabını aktiff kullanan oyuncu, günlük hayatından sık sık fotoğraflar yayınlıyor.

    MKAYAJSIZ BAŞKA BİRİ

    Doğal haline güvenen ve sık sık makyajsız paylaşımda bulunan Melis Sezen'i gören tanıyamıyor.

    Melis Sezen makyajsız #1

    Melis Sezen makyajsız #2

    Melis Sezen makyajsız #3

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