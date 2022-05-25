Melis Sezen: Nehrin kızıyım ben

Dizisi final yapan Melis Sezen, Bali tatilinden fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor.

Son dönemin en popüler oyuncularından Melis Sezen, rol aldığı dizinin final çekimlerinin ardından soluğu Endonezya'da aldı.

Bali Adası'na giden Sezen, çekildiği fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaştı.

"Nehirin kızıyım ben"

Işıltılı transparan bir elbise ile objektif karşısına geçen 25 yaşındaki oyuncu, pozlarını "İlahi!" notuyla yayınladı. Melis Sezen, bir karesine de "Nehrin kızıyım ben!" ifalerini not düştü.

Sezen, paylaşımlarıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.