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    Melis Sezen: Önce kendini seveceksin

    Melis Sezen önceki akşam katıldığı bir davette yalnız olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2022 - 09:08
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    Melis Sezen: Önce kendini seveceksin

    Bir süredir Miami'de olan güzel oyuncu Melis Sezen, Türkiye'ye döndü.

    Tatilden dönen oyuncu ayağının tozuyla, reklam yüzü olduğu bir markanın tanıtım partisine katıldı.

    "Aşk gelir"

    Sezen, aşk hayatına dair de açıklamalarda bulundu. Oyuncu "Aşk yok hayatımda şu an. Aşk gerçekten çok özel ve bulunması zor bir şey. İnsanın kendisini sevmesiyle başlıyor bence her şey. Ama hayatımda gerçekten kimse yok. Olsa söylerim. Önce kendimizi sevelim o zaman aşk da geliyor" diyerek güldü.

    Melis Sezen: Önce kendini seveceksin #1

    Melis Sezen: Önce kendini seveceksin #2


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