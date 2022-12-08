Melis Sezen: Önce kendini seveceksin

Melis Sezen önceki akşam katıldığı bir davette yalnız olduğunu söyledi.

Bir süredir Miami'de olan güzel oyuncu Melis Sezen, Türkiye'ye döndü.

Tatilden dönen oyuncu ayağının tozuyla, reklam yüzü olduğu bir markanın tanıtım partisine katıldı.

"Aşk gelir"

Sezen, aşk hayatına dair de açıklamalarda bulundu. Oyuncu "Aşk yok hayatımda şu an. Aşk gerçekten çok özel ve bulunması zor bir şey. İnsanın kendisini sevmesiyle başlıyor bence her şey. Ama hayatımda gerçekten kimse yok. Olsa söylerim. Önce kendimizi sevelim o zaman aşk da geliyor" diyerek güldü.