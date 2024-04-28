Melis Sezen yağmurlu havada denize girdi Yaptığı her paylaşımla adından söz ettiren Melis Sezen, İstanbul'daki sağanak yağışa aldırmadan denize girdi.

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ensonhaber.com

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteri ile adından söz ettiren Melis Sezen, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.

Sosyal medyada birbirinden farklı pozlarını ve anlarını yayınlayan Sezen, bu defa denize girdi.

Yağmura aldırış etmedi

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışa aldırış etmeyen Melis Sezen, önce ıslandı ardından ise denize girdi.

Kıyafetleriyle denize giren Sezen, keyifli anlarını da sosyal medyadan hayranlarıyla paylaştı.