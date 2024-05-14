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Melis Sezen yeni imajıyla poz verdi! Sosyal medyayı salladı

Melis Sezen yeni imajıyla poz verdi! Sosyal medyayı salladı Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü oyuncu Melis Sezen, yeni imajıyla kamera karşısına geçti. Sezen'in peş peşe paylaştığı pozlara yorum ve beğeni yağdı.