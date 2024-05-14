Melis Sezen yeni imajıyla poz verdi! Sosyal medyayı salladı
ensonhaber.com

Fenomen yapımlardan Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı 'Derin' karakteriyle ünlenen Melis Sezen, son olarak Murat Ünalmış ile başrolünü paylaştığı Gülcemal dizisiyle ekranlardaydı.

Yatak pozu

Son dönemde ilginç dansları ile dikkat çeken Melis Sezen, son pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Beyaz pencere detaylı bir elbise giyen Sezen, yatağa uzanıp poz verdi.

Birbirinden iddialı karelerini peş peşe paylaşan Melis Sezen, yeni imajıyla da dikkat çekti.

'Hayalimdeki saçla'

Sezen, karelerine 'Hayalimdeki saçla' notunu düştü.