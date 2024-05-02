Melis Sezen, yine tarzıyla dikkat çekti! Takım elbise giyen oyuncu beğenildi Güzel oyuncu Melis Sezen, önceki akşam bir davetteydi. Her zaman tarzıyla ve güzelliğiyle dikkat çeken ünlü isim yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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Başrollerinden Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un yer aldığı yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği 'Derin' karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Melis Sezen son olarak Murat Ünalmış ile başrolünü paylaştığı Gülcemal dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkmıştı.

Şu sıralar aktif olduğu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla konuşulan Melis Sezen, önceki gün bir markanın davetine katıldı.

Takımları çekti

Her zaman güzelliğiyle dikkat çekmeyi bilen Sezen, geceye krem tonlarında bir takım elbise ile katıldı.

Ceketinin içerisine mavi bir sütyen giyen Sezen, kombinini gold çantasıyla tamamladı.

Her zaman iddialı bir tarza sahip olan Sezen, bu kombiniyle de hayranlarından tam not aldı.