Melis Sezen'den kalça dansı geldi Özel bir üniversitenin dans yarışmasına katılan Melis Sezen, hünerlerini sergiledi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle ünlenen Melis Sezen, birbirinden ilginç hareketleriyle gündem olmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde kıyafetleriyle soğuk havada denize giren Sezen, bu defa yaptığı dansla konuşuldu.

Hünerlerini gösterdi

Melis Sezen, özel bir üniversite tarafından düzenlenen dans yarışmasına katıldı.

Burada jüri olan Sezen, hem zayıflığı hem de yaptığı dans gösterisiyle dikkati çekti.

Hünerlerini etrafını saran öğrencilere gösteren Sezen, o anları da sosyal medyadan yayınladı.