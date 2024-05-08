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Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle ünlenen Melis Sezen, birbirinden ilginç hareketleriyle gündem olmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde kıyafetleriyle soğuk havada denize giren Sezen, bu defa yaptığı dansla konuşuldu.
Hünerlerini gösterdi
Melis Sezen, özel bir üniversite tarafından düzenlenen dans yarışmasına katıldı.
Burada jüri olan Sezen, hem zayıflığı hem de yaptığı dans gösterisiyle dikkati çekti.
Hünerlerini etrafını saran öğrencilere gösteren Sezen, o anları da sosyal medyadan yayınladı.
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