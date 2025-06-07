Melis Sezen'den Kurban Bayramı paylaşımı

Haber Merkezi
Ekranların sevilen dizisi Deha'da İmre karakterine hayat veren Melis Sezen, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile adından söz ettiriyor.
Ünlü oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı çiçeklerle verdiği pozlarla Kurban Bayramı'nı kutladı.
"ÇİÇEK AÇMAYA DEVAM"
Melis Sezen, paylaşımlarına; "Bayramınız kutlu olsun! Çiçek açmaya devam" notunu ekledi.
Çiçek desenli mini elbisesiyle objektif karşısına geçem Melis Sezen'in paylaşımına takipçileri de kayıtsız kalamadı.
TAKİPÇİLERİ BEĞENİ YAĞMURUNA TUTTU
Güzel oyuncunun Kurban Bayramı paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
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