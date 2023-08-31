Melis Sezen'in ataları araştırılıyor

ensonhaber.com
'Sadakatsiz' dizisinde 'Derin' karakteriyle kendini sevdiren ünlü oyuncu Melis Sezen, Kenan Doğulu konserine gitti.
Konserde objektiflere yansıyan Sezen, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
2 Ocak'ta 26 yaşına basan Melis Sezen, doğum gününde aşk yaşadığı iş insanı Atilla Bingöl'den ilginç bir hediye almıştı.
Tükürük örneği yolladı
Bingöl, sevgilisine ABD'de meşhur olan tükürük örneği ile kişinin atalarını belirleyen DNA kitini hediye etmişti.
"Henüz gelmedi"
Sezen, konuyla ilgili konuştu. Güzel oyuncu, gülerek, "Hayır, henüz gelmedi." yanıtını vermekle yetindi.