Melis Sezen'in ataları araştırılıyor
ensonhaber.com

'Sadakatsiz' dizisinde 'Derin' karakteriyle kendini sevdiren ünlü Melis Sezen, Kenan Doğulu konserine gitti.

Konserde objektiflere yansıyan Sezen, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

2 Ocak'ta 26 yaşına basan Melis Sezen, doğum gününde aşk yaşadığı iş insanı Atilla Bingöl'den ilginç bir hediye almıştı.

Tükürük örneği yolladı

Bingöl, sevgilisine ABD'de meşhur olan tükürük örneği ile kişinin atalarını belirleyen kitini hediye etmişti.

Melis Sezen'in ataları araştırılıyor
Melis Sezen

"Henüz gelmedi"

Sezen, konuyla ilgili konuştu. Güzel oyuncu, gülerek, "Hayır, henüz gelmedi." yanıtını vermekle yetindi.