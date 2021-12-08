Melis Sezen'in kavalyesi

Altın Kelebek'e damga vuran Melis Sezen, kardeşini paylaştı.

Altın Kelebek Ödül Töreni'ne elbisesi ve konuşması ile damga vuran; aynı zamanda da “Yıldızı Parlayanlar” kategorisinde ödüle layık görülen Melis Sezen, gündemden düşmüyor.

"KAVALYEM"

Güzel oyuncu, şimdi de gecedeki partneriyle haber oldu. Geceye kardeşi ile katılan Sezen, tören öncesi çekilen fotoğraflarını "Kavalyem" notu ile Instagram'da paylaştı.

Sezen'in fotoğrafına 115 bin beğeni geldi.