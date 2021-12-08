Euro
15.4931
1.81%
Dolar
13.6915
1.49%
Altın
787.55
1.7%
Borsa
1.996
0.78%
Bitcoin
696.662
-2.50%
BTXN Coin
45.01
-4.25%
10ºC
İstanbul
Bulutlu 10 C

    Melis Sezen'in kavalyesi

    Altın Kelebek'e damga vuran Melis Sezen, kardeşini paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2021 - 13:14
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 13:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Melis Sezen'in kavalyesi

    Altın Kelebek Ödül Töreni'ne elbisesi ve konuşması ile damga vuran; aynı zamanda da “Yıldızı Parlayanlar” kategorisinde ödüle layık görülen Melis Sezen, gündemden düşmüyor.

    "KAVALYEM"

    Güzel oyuncu, şimdi de gecedeki partneriyle haber oldu.  Geceye kardeşi ile katılan Sezen, tören öncesi çekilen fotoğraflarını "Kavalyem" notu ile Instagram'da paylaştı.

    Sezen'in fotoğrafına 115 bin beğeni geldi.

    Melis Sezen in kavalyesi #1Melis Sezen in kavalyesi #2Melis Sezen in kavalyesi #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir