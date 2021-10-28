Melis Sezen'in makyajsız hali objektiflere takıldı

Annesiyle alışverişe çıkan güzel oyuncu Melis Sezen, sevenleriyle fotoğraf çekildiği sırada makyajsız görüntülendi.

Sadakatsiz dizisindeki Derin karakteriyle izleyicileri ekrana kilitleyen güzel oyuncu Melis Sezen, objektiflere makyajsız yakalandı.

Dizi kadar özel yaşantısıyla da gündemden düşmeyen güzel oyuncuyu görenler gözlerine inanamadı.

MAKYAJSIZ YAKALANDI

İzinin gününde annesiyle alışverişe çıkan 24 yaşındaki oyuncu maskeli olmasına rağmen hayranları tarafından kısa sürede tanındı.

"BU İLGİ HOŞUMA GİDİYOR"

Sevenleri tarafından yoğun ilgiye maruz kalan güzel oyuncu fotoğraf taleplerini geri çevirmeyerek, "Bana gösterilen bu ilgi hoşuma gidiyor. Kimseyi geri çevirmek istemiyorum" dedi.

Sezen'in geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yatakta verdiği cesaret dolu bir pozu sevenleri tarafından ilgiyle karşılanmıştı.