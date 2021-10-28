Euro
11.0512
0.22%
Dolar
9.5166
0.39%
Altın
550.13
0.39%
Borsa
1.519
0%
Bitcoin
560.793
-3.53%
BTXN Coin
23.13
7.73%
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Melis Sezen'in makyajsız hali objektiflere takıldı

    Annesiyle alışverişe çıkan güzel oyuncu Melis Sezen, sevenleriyle fotoğraf çekildiği sırada makyajsız görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 28.10.2021 - 04:13
    • Güncelleme : 28.10.2021 - 04:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Melis Sezen'in makyajsız hali objektiflere takıldı

    Sadakatsiz dizisindeki Derin karakteriyle izleyicileri ekrana kilitleyen güzel oyuncu Melis Sezen, objektiflere makyajsız yakalandı.

    Dizi kadar özel yaşantısıyla da gündemden düşmeyen güzel oyuncuyu görenler gözlerine inanamadı.

    Melis Sezen in makyajsız hali objektiflere takıldı #1

    MAKYAJSIZ YAKALANDI

    İzinin gününde annesiyle alışverişe çıkan 24 yaşındaki oyuncu maskeli olmasına rağmen hayranları tarafından kısa sürede tanındı.

    Melis Sezen in makyajsız hali objektiflere takıldı #2

    "BU İLGİ HOŞUMA GİDİYOR"

    Sevenleri tarafından yoğun ilgiye maruz kalan güzel oyuncu fotoğraf taleplerini geri çevirmeyerek, "Bana gösterilen bu ilgi hoşuma gidiyor. Kimseyi geri çevirmek istemiyorum" dedi.

    Sezen'in geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yatakta verdiği cesaret dolu bir pozu sevenleri tarafından ilgiyle karşılanmıştı.

    Melis Sezen in makyajsız hali objektiflere takıldı #3

    Melis Sezen in makyajsız hali objektiflere takıldı #4

    Melis Sezen in makyajsız hali objektiflere takıldı #5

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir