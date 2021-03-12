Melis Sezen'in paylaşımına beğeni yağdı

"Sadakatsiz"de canlandırdığı 'Derin' karakteri ile yıldızı parlayan Melis Sezen, paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

"Sadakatsiz" dizisindeki performansı ve güzelliği ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Melis Sezen Instagram pozlarıyla konuşulmaya devam ediyor.

1 MİLYON TAKİPÇİ

Instagram hesabında 1 milyon takipçiye sahip 24 yaşındaki genç oyuncu sevenlerine sunduğu yeni pozlarıyla büyük beğeni topladı.

GÖKKUŞAĞI

Gökkuşağının eşliğinde keyifli hallerini hayranlarıyla sunan Melis Sezen'in fotoğrafları sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.