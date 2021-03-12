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- Melis Sezen'in paylaşımına beğeni yağdı
Melis Sezen'in paylaşımına beğeni yağdı
"Sadakatsiz"de canlandırdığı 'Derin' karakteri ile yıldızı parlayan Melis Sezen, paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.
- Haber Merkezi
- 12.03.2021 - 08:27
"Sadakatsiz" dizisindeki performansı ve güzelliği ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Melis Sezen Instagram pozlarıyla konuşulmaya devam ediyor.
1 MİLYON TAKİPÇİ
Instagram hesabında 1 milyon takipçiye sahip 24 yaşındaki genç oyuncu sevenlerine sunduğu yeni pozlarıyla büyük beğeni topladı.
GÖKKUŞAĞI
Gökkuşağının eşliğinde keyifli hallerini hayranlarıyla sunan Melis Sezen'in fotoğrafları sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.