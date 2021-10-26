Melis Sütşurup kimdir, kaç yaşında? Mustafa Sandal ile evlilik yolunda...

Aralık 2018'den beri Mustafa Sandal ile aşk yaşayan Melis Sütşurup, evlilik hazırlıklarına başladı. Peki Melis Sütşurup kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? işte merak edilenler...

Mustafa Sandal, 3 yıldır birlikte olduğu sosyetik sevgilisi Melis Sütşurup ile evlenmeye hazırlanıyor.

Düğün alışverişe çıkan ikili, magazin gündeminin yakından takip edilenleri arasında yer alıyor.

11 yıllık eşi ve 2 çocuğunun annesi Emina Jahoviç ile yollarını ayıran Sandal, çok geçmeden Melis Sütşurup ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Mustafa Sandal'ın sevgilisi olarak tanınan Melis Sütşurup kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor merak ediliyor.

İşte Melis Sütşurup hakkında bilgiler...

MUSTAFA SANDAL'IN SEVGİLİSİ MELİS SÜTŞURUP KİMDİR?

Melis Sütşurup, 31 yaşında ve butik sahibidir.

Mustafa Sandal gibi bir kez evlilik yapan ve ayrılan Sütşurup'un bir oğlu vardır.

Melis Sütşurup, geçtiğimiz günlerde Musti'nin parçasını dinlerken çektiği videoya "Demiştim, keşke arkada çalan şarkıyı duysanız diye" notunu düşmüştü.

Mustafa Sandal’ın yakın arkadaşı kendi sosyal medya hesabından ikiliyle birlikte çıktıkları yemeğe ait fotoğrafları paylaşınca, ünlü çiftin yan yana görüldükleri ilk kare ortaya çıkmıştı.

Aralarında 20 yaş bulunan çift, yeniden evlenmek için gün sayıyor.