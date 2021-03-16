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    Melis Sütşurup'tan Mustafa Sandal paylaşımı

    Şarkıcı Mustafa Sandal ile yaklaşık beş ay önce tekrar barışan sosyetik güzel Melis Sütşurup, aşkını sosyal medyaya taşıdı.
    • Haber Merkezi
    • 16.03.2021 - 10:01
    • Güncelleme : 16.03.2021 - 10:13
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    Melis Sütşurup'tan Mustafa Sandal paylaşımı

    Eski eşi Emina Sandal'la 2018 yılında yollarını ayıran ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup, ilişkilerini geçtiğimiz aylarda noktalamıştı.

    "HAYATIMIN EN İYİ ARKADAŞI"

    Yaklaşık beş ay önce tekrar bir araya gelen ikiliden Sütşurup, Sandal ile birlikte yürürken çekilen fotoğrafına, "Hayatımın en iyi arkadaşı" notunu düştü.

    Melis Sütşurup tan Mustafa Sandal paylaşımı #1

    Geçtiğimiz aylarda aşkını haykıran Mustafa Sandal, güneş gözlüğü takan sevgilisine "Sen yeter ki hep böyle bak!" sözleriyle takılmıştı.

    Melis Sütşurup tan Mustafa Sandal paylaşımı #2

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