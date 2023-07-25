Melisa Aslı Pamuk aşkı için Fransa'ya gitti Ekranların güzel oyuncularından Melisa Aslı Pamuk, sevgilisi Yusuf Yazıcı için Fransa'ya uçtu.

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Bir dönem Oğuzhan Özyakup ile evliliğin eşiğinden dönen, daha sonra oyuncu Mustafa Mert Koç ile ilişki yaşayan ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, geçtiğimiz haftalarda gönlünü Yusuf Yazıcı'ya kaptırmıştı.

Pamuk, sevgilisinin hasretine dayanamadı. güzel oyuncu, geçtiğimiz gün Fransa'ya aşkının yanına uçtu. Taze aşıklar, Fransa'ya aşk tazeledi.

Transfer bekleniyor

Adı İstanbul kulüpleriyle transfer dedikodusuna karışan Yazıcı, eğer transfer olmazsa sevgilisi Fransa ve Türkiye arası mekik dokuyacak.

Çeşme'de tanışan ve ilişkileri burada ortaya çıkan Pamuk ve Yazıcı'nın ortaya çıkan fotoğrafları aşkı belgelemişti.

Çeşme'deki tatilini kısa kesen ve sezon hazırlıkları için takımının Fransa'daki antrenmanlarına katılan Yazıcı'nın biricik aşkı Pamuk, Türkiye'de kalmıştı.