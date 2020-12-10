Melisa Aslı Pamuk: Bond kızı olmak isterim

Son dönemin dizi mağdurları arasında yer alan Melisa Aslı Pamuk, oynamak istediği rolü açıkladı.

Güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk, Arnavutluk’ta yayınlanan bir programa röportaj verdi.

"KAHRAMANLARLA BÜYÜDÜM"

Süper kahraman yapımlarını çok sevdiğini anlatan oyuncu, “Ben Marvel ve DC hastasıyım. Batman, Süpermen ve Kaptan Amerika’yı çok severim. Babam çizgi roman biriktirirdi, ben de onlarla büyüdüm.” dedi.

Hayalindeki rolü de açıklayan Pamuk, “Bond kızı ya da Cat Woman’ı (Kedi Kadın) oynamak isterim.” diye konuştu.