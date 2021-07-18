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    Melisa Aslı Pamuk gönlünü Mustafa Mert Koç'a kaptırdı

    Oğuzhan Özyakup ile ilişkisini sonlandıran Melisa Aslı Pamuk, Mustafa Mert Koç ile yeni bir aşka yelken açtı. İkili Bodrum'da görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 18.07.2021 - 10:22
    • Güncelleme : 18.07.2021 - 10:25
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    Melisa Aslı Pamuk gönlünü Mustafa Mert Koç'a kaptırdı

    Oyuncu Melisa Aslı Pamuk uzun bir süredir Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup ile aşk yaşıyordu.

    Nikah masasına oturulacağı konuşulan çift, haziran ayında ayrıldı. Çiftin ayrılığı herkesi şaşırtırken Melisa Aslı Pamuk, Özyakup'u çabuk unuttu.

    Oyuncu, Mustafa Mert Koç ile yeni bir aşka başladı. Bodrum'a giden ikili tekne tatiline çıktı.

    YENİ AŞKIN İLK KARELERİ

    Genç çift önce teknenin ön tarafında güneşlenirken objektiflere yansıdı.

    Daha sonra ayağa kalkıp dans eden Koç, kendisine gülen sevgilisini dansa kaldırdı.

    Bir süre birbirlerine sarılıp dans eden ikili, daha sonra el ele tutuşup suya atladı.

    Melisa Aslı Pamuk gönlünü Mustafa Mert Koç a kaptırdı #1

    Melisa Aslı Pamuk gönlünü Mustafa Mert Koç a kaptırdı #2

    Melisa Aslı Pamuk gönlünü Mustafa Mert Koç a kaptırdı #3

    Melisa Aslı Pamuk gönlünü Mustafa Mert Koç a kaptırdı #4

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