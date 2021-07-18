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Melisa Aslı Pamuk gönlünü Mustafa Mert Koç'a kaptırdı

Melisa Aslı Pamuk gönlünü Mustafa Mert Koç'a kaptırdı

Oğuzhan Özyakup ile ilişkisini sonlandıran Melisa Aslı Pamuk, Mustafa Mert Koç ile yeni bir aşka yelken açtı. İkili Bodrum'da görüntülendi.