Melisa Aslı Pamuk, Yusuf Yazıcı'yla aşk yaşıyor
ensonhaber.com

Bir dönem Oğuzhan Özyakup ile yaşayan güzel oyuncu ve manken Melisa Aslı Pamuk, gönlünü yine bir futbolcuya kaptırdı.

Yine milli

İddialara göre, milli Yusuf Yazıcı ile yakınlaşan Pamuk, bu yaza aşkla girişini yaptı. İkilinin Çeşme tatilinde tanıştıkları iddia edildi.

Melisa Aslı Pamuk, gönlünü Yusuf Yazıcı'ya aşk yaşıyor

Taze aşıkların sosyal medyadan birbirlerini takip etmesi de dedikoduları alevlendirdi.

Melisa Aslı Pamuk, gönlünü Yusuf Yazıcı'ya aşk yaşıyor

Oğuzhan Özyakup'la evlenecekti

Pamuk, Oğuzhan Özyakup'la evliliğinin eşiğinden dönmüştü. Güzel oyuncu geçtiğimiz aylarda da Fenerbahçeli Altay Bayındır ile anılmıştı.