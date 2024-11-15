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Melisa Aslı Pamuk, karnı burnunda yeni pozlarını paylaştı

Melisa Aslı Pamuk, karnı burnunda yeni pozlarını paylaştı Milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile geçtiğimiz mayıs ayında sürpriz bir şekilde dünyaevine giren oyuncu Melisa Aslı Pamuk, anne olmak için gün sayıyor.