Haber Merkezi
Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz mayıs ayında dünyaevine girdi.
Aşklarını gözlerden uzak yaşayan ve sürpriz bir şekilde evlenen ikili, anne-baba olmaya hazırlanıyor.
Bir oğlu olacağı iddia edilen Melisa Aslı Pamuk, sosyal medya hesabından yeni karelerini yayınladı.
TAKİPÇİLERİNE ÖZEL YENİ KARELER
İlk bebeğini dünyaya getirecek olan Melisa Aslı Pamuk, yeni hamilelik pozlarını takipçileriyle paylaştı.
Melisa Aslı Pamuk'un son pozuna hayranlarından yorum yağarken, güzel ismin karnının da iyice büyüdüğü görüldü.
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