Melisa Aslı Pamuk, karnı burnunda yeni pozlarını paylaştı

Haber Merkezi

Melisa Aslı Pamuk ve futbolcu Yusuf Yazıcı, gözlerden uzak yaşadıkları aşklarını nikah masasıyla taçlandırdı.

2023 yılının Mayıs ayında sade bir törenle dünyaevine giren ikili, şu sıralar ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşıyor.

YENİ POZLAR GELDİ

Şimdilerde ilk kez anne olmak için gün sayan ve bir erkek bebek dünyaya getirmeye hazırlanan Pamuk, yeni hamilelik pozunu paylaştı.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Melisa Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı ile kamera karşısına geçti.

SİYAH-BEYAZ KARELER

Çiftin, bebekleri doğmadan önce yaptırdıkları çekim, sosyal medyadan da beğeni aldı.

Bebeklerinin ismi hakkında açıklama yapmayan ikili, doğumun nerede olacağına dair detayları da paylaşmıyor.