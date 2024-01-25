Melisa Aslı Pamuk Paris'in pozlarıyla sosyal medyayı yaktı! Güzel oyuncuya yorum yağdı Başrolünde olduğu filmin galasına katılmayan ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, Paris pozlarını yayınladı.

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İsmail Hacıoğlu ile Melisa Aslı Pamuk'un başrolünü paylaştığı filmin geçitğimiz günlerde galası yapılmıştı.

İsmail Hacıoğlu başta olmak üzere, filmde emeği geçen başarılı isimler Fikret Kuşkan, Yasemin Yalçın, Meral Çetinkaya, Buçe Buse Kahraman ve Melisa Döngel galaya katılım sağlamıştı. Melisa Aslı Pamuk ise başrolü olduğu filmin galasına katılmayan tek isim oldu.

"Yani Fransa'ya 'mülteci' olarak yerleşmediyse gelmesi lazımdı"

Başrolü tarafından yalnız bırakılan İsmail Hacıoğlu da bu duruma sitem eden bir açıklama yapmıştı. Hacıoğlu, 'Yani Fransa'ya 'mülteci' olarak yerleşmediyse gelmesi lazımdı' ifadelerini kullandı.

Paris'te moda defileleri izliyor

Melisa Aslı Pamuk'un ise galaya katılmaması dikkat çekerken Paris'te moda defilelerine katılması olay olmuştu.

Birkaç farklı defileden çektiği anları sosyal medyada paylaşan Pamuk, galaya neden katılmadığına dair henüz bir açıklama yapmazken yeni Paris pozlarını paylaştı.

Melisa Aslı Pamuk'un son pozları sosyal medyanın gündemine oturdu.