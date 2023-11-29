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Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı aşkını belgeleyen kare geldi

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı aşkını belgeleyen kare geldi Geçtiğimiz aylarda yepyeni bir aşka yelken açan ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, futbolcu sevgilisi Yusuf Yazıcı ile romantik kareler yayınladı.