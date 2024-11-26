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Haber Merkezi

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı, gizli saklı ilerledikleri ilişkilerini nikah masasında taçlandırdı.

Trabzon'a gelin giden Melisa Aslı Pamuk, ilk bebeğine hamile olduğunu ise geçtiğimiz günlerde açıkladı.

Bir erkek bebek bekleyen Melisa Aslı Pamuk, son olarak sosyal medyadan nişan fotoğraflarını hayranlarının beğenisine sundu.

NİŞAN KARELERİ GÖRÜCÜYE ÇIKTI

İkili hem nişanı hem de düğünü gözlerden uzak yaptı. Melisa Aslı Pamuk ise beyazın ağırlıklı kullanıldığı nişan karelerini yayınladı.

"Film rulomu karıştırıyorum" notunu düştüğü kareleri yayınlayan Pamuk, zarif tercihleriyle de beğenildi.

Melisa Aslı Pamuk'un gül detaylı bir elbise giydiği, Yusuf Yazıcı'nın ise kocaman güllerle jest yaptığı görüldü.