Melisa Aslı Pamuk'tan yeni hamilelik pozları Milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile evlenen ve hamile olan ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, karnı burnunda yeni pozlarını Instagram'da paylaştı.

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Haber Merkezi

Evlenerek magazin dünyasının yakın zamandaki en sürpriz haberlerinden birine imza atan Milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile Melisa Aslı Pamuk hayatlarının her ayrıntılarıyla dikkat çekiyor.

Çiftin mutlu birlikteliklerine yeni bir gelişme yaşandı.

Genç oyuncu Pamuk hamile olduğunu açıklamıştı.

YENİ HAMİLEİK POZLARI

Pamuk, karnı burnunda pozlar paylaşarak takipçilerini heyecanlandırıyor.

Bu paylaşımlara bir yenisi daha eklendi.

33 yaşındaki oyuncu, hamilelik sürecinin tadını çıkarırken, paylaşımlarına "Hamilelik bir insana bu kadar yakışır" gibi yorumlar geldi.