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Evlenerek dünyasının yakın zamandaki en sürpriz haberlerinden birine imza atan Milli futbolcu ile hayatlarının her ayrıntılarıyla dikkat çekiyor.

Çiftin mutlu birlikteliklerine yeni bir gelişme yaşandı.

Genç oyuncu Pamuk hamile olduğunu açıklamıştı.

YENİ HAMİLEİK POZLARI

Pamuk, karnı burnunda pozlar paylaşarak takipçilerini heyecanlandırıyor.

Bu paylaşımlara bir yenisi daha eklendi.

33 yaşındaki oyuncu, hamilelik sürecinin tadını çıkarırken, paylaşımlarına "Hamilelik bir insana bu kadar yakışır" gibi yorumlar geldi.

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Yusuf Balıkçı
Editör