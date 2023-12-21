Melisa Aslı Pamuk'un galaya katılmama nedeni belli oldu: Pasaportu çalındı... Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu sevgilisi Yusuf Yazıcı'nın Lille'deki evlerine hırsız girdi. Hırsızlar, Pamuk'un pasaportunu çalınca oyuncu oynadığı filmin galasına katılamadı.

İHA

Dün, merakla beklenen 'Kadınlara Mahsus' filminin galası yapıldı.

Film kadrosu galaya cesur kıyafet tercihleriyle katıldı. 22 Aralık Cuma günü vizyona girecek olan filmde, Melisa Aslı Pamuk da rol aldı.

Ancak Pamuk, galaya katılamadı.

Pasaportu çalındı

Gözlerin aradığı ismin neden gelemediğini ise oyuncu Ceyda Düvenci açıkladı.

Düvenci, "Melisa yurt dışında. Maalesef hanesine hırsız girip pasaportunu çalmış. dolayısıyla gelemedi, pasaportunun yenilenmesini bekliyor." ifadelerini kullandı.

"Çok üzgünüm"

Fransa’nın Lille takımında oynayan futbolcu Yusuf Yazıcı ile birlikte Lille şehrinde oturdukları evlerine hırsız giren Pamuk, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Pamuk, “Galada olamadığım için çok üzgünüm. Çok güzel bir iş çıkardık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Gişemiz bol olsun.”

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)