Melisa Doğu: Türkiye'nin podyuma çıkmış en genç mankeniydim

Başarılı oyuncu konservatuara girmeden önce fotomodellik, modellik yaptığını açıkladı.

Yasak Elma dizisinin Asuman’ı Melisa Doğu, Youtube'da yayınlanan bir programa konuk oldu. Başarılı oyuncu konservatuara girmeden önce fotomodellik, modellik yaptığını açıkladı.

"MODAYA UYDUK"

Türkiye'nin podyuma çıkmış en genç mankeni olduğunu söyleyen Doğu, “O zamanlar Türkiye’nin podyuma çıkmış en genç mankeniydim. Podyumda olmak benim için sahnede olma duygusuydu. O dönem modellikten oyunculuğa geçiş modaydı, ben de denemek istedim. Konservatuar sınavını kazanınca da bıraktım. Aslında biraz basamak olarak kullandım diyebiliriz” gibi samimi açıklamalarda bulundu.

Konuk oyuncu olarak girdiği "Yasak Elma" dizisinde 5.sezonuna başlayan güzel oyuncu oynadığı karakterle benzer noktalarının olduğunu, senaryoyu ilk okuduğunda tek bir cümleden Asuman karakteri ile tanıştığını belirtti.