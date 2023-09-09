Melisa Döngel annelik hakkında konuştu Melisa Döngel evlilik ve annelik hakkındaki düşüncelerini, "Kadınlığı hissettiğim belki de en önemli noktalardan biri, annelik duygusunu tadacağım andır" sözleriyle açıkladı.

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Son zamanların popüler ismi olan Melisa Döngel, annelik ve evliliğe dair çok özel açıklamalar yaptı.

Sadece bir kez evlenmek istediğini söyleyen Melisa Döngel, doğru kişiyi bulduğunda bunu yapmak istediğini belirtti.

Kadınlığı ise anne olduğu an anlayacağını söyleyen Döngel, samimi açıklamalarıyla hayranlarının gönlünü fethetti.

"Kadınlığı hissettiğim nokta anneliği tadacağım andır"

Broadway in İstanbul Vol.2 müzikalinde Marilyn Monroe'yu canlandıracak olan Döngel, Şamdan Plus dergisine konuştu.

Özel hayatıyla ilgili konuşan Melisa Döngel evlilik ve annelik hakkındaki düşüncelerini şu sözlerle dile döktü, “Kadınlığı hissettiğim belki de en önemli noktalardan biri, annelik duygusunu tadacağım andır.

"İki hayatın birleşmesi zor"

Evlilik... İki hayatın birleşmesi ve zor bir şey. Ben bunu doğru kişiyi bulduğumda yapmak isterim. Ve bir kez yaşamak isterim. Tabii hayatın getirisi ne olur bilmiyorum, dileğim bu yönde.”