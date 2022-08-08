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    Melisa Döngel Çeşme'de

    Melisa Döngel, Bodrum tatilinden sonra Çeşme’de görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 08.08.2022 - 14:17
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 14:38
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    Melisa Döngel Çeşme'de

    Ekranların sarışın güzellerinden Melisa Döngel'in tatili bitmiyor. İlk rotasını Bodrum'da oluşturan Döngel, önceki gün de Çeşme’de objektiflere yansıdı.

    Taitle yalnız çıkmayan Döngel, arkadaşları ile beraber eğlendi.

    Melisa'nın tatili

    Döngel’in siyah cesur bikinisi ise tatilcilerin dikkatini çekti. Uzun süre sahilin bar kısmında arkadaşlarıyla sohbet eden Döngel, daha sonra denize girdi.

    Melisa Döngel Çeşme de #1

    Melisa Döngel Çeşme de #2


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