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    Melisa Döngel esmer oldu

    Ekranların sarışın güzellerinden Melisa Döngel'in son halini görenler şaştı kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 21.11.2022 - 08:05
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 09:05
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    Melisa Döngel esmer oldu

    Sosyal medyadaki iddialı pozlarıyla da dikkat çeken ve sokak ortasında bir kadınla saç başa kavga etmesiyle uzun süre gündemde kala Melisa Döngel, yeni imajıyla takipçilerine sürpriz yaptı.

    Aşk Mantık İntikam ve Sen Çal Kapımı gibi çok izlenen dizilerde yer alan Melisa Döngel, yeni projesi için imaj değiştirdi.

    Takipçileri şaşırdı

    Güzel oyuncu Melisa Döngel'in son halini görenler ise şaştı kaldı. Döngel'in yeni tarzı sonrası hayranları ikiye bölündü. Döngel'i beğenen kadar beğenmeyen de oldu.

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