Melisa Döngel, güzelliği için basur kremi kullanıyor Son dönemin ne popüler isimlerinden biri olan Melisa Döngel, ilginç basur kremi tavsiyesiyle sosyal medyada gündeme geldi.

ensonhaber.com

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen güzel oyuncu Melisa Döngel, en son Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

Döngel, son günlerde de estetik yaptırdığı iddialarıyla gündeme geliyordu. Geçtiğimiz günlerde dolgularını eriten ve o anları da paylaşan Döngel, takipçilerine ilginç bir tavsiyede bulundu.

Basur kremi önerisi

Melisa Döngel, sette makyaj yapmadan önce bir paylaşım yaptı. Döngel, göz altındaki şişliği indirmek için basur kremi kullandığını anlattı ve ardından eczanelerden alınabilecek kremi paylaştı.

"Benden size yeni bir bilgi…"

Döngel paylaşımında, "Size çok güzel bir bilgiyle geleceğim. Sabahları uyandığınızda gözlerinizin altı eğer şiş uyanıyorsanız veya hemen gözlerinizin altındaki şişliğin inmesini istiyorsanız basur kremini gözünüzün altına uygulayabilirsiniz. Anında, 5 dakikada gözlerinizin altındaki şişliği alıyor. Bu da benden size yeni bir bilgi…" ifadelerini kullandı.

Döngel'in tavsiyesine sosyal medyada eleştirileri geldi.