Melisa Döngel ile Deniz Şahin aşkı bitti

Melisa Döngel, sevgilisi Deniz Şahin ile ayrıldıklarını duyurdu.

Rol aldığı projelerde dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Melisa Döngel, önceki gün Bebek’teki bir mekanda arkadaşlarıyla buluştu.

Sevgilisi Deniz Şahin’le ilişkisini kısa süre önce noktalayan güzel oyuncu, ayrılık hakkındaki sorulara şöyle yanıt verdi:

“Öyle gerekti. İlişki toksik hale geldi yani. Ama arkadaşlığımız baki.”

"UZAKTAN DESTEK OLDUK"

Döngel, oynadığı dizideki rol arkadaşlarının MGD Ödülleri’nde ödül alması hakkında da “Çok yoğun çalıştığımız için biz onlara uzaktan destek olabildik.” diye konuştu.