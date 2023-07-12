Melisa Döngel, makyajsız Adı Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın ile aşk dedikodularına karışan oyuncu Melisa Döngel, Instagram hesabından makyajsız halini paylaştı.

ensonhaber.com

Son dönemde aşk hayatıyla magazin gündeminde yer alan ünlü oyuncu Melisa Döngel, bir ay önce çıktığı tatiline tüm hızıyla devam ediyor.

Yaptırdığı estetik operasyonlarla sosyal medyanın gündemine oturan Döngel, tatil karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

''Estetiğe hayır''

Sıfır makyaj haliyle objektif karşısına geçen Döngel, doğal güzelliğiyle büyüledi. Başarılı oyuncu yayınladığı karelere şu notu düştü: ''Estetiğe hayır''

Döngel geçtiğimiz haftalarda yaptığı estetikleri sosyal medya hesabından tek tek açıklamıştı:

"Tamam estetiklerimi açıklayayım o zaman. 'Estetik' de denmez buna. Çenem dolgum var, yanak dolgum var, dudak dolgum var. Biraz da botoks.

"Ben benlikten çıkmışım"

Ben benlikten çıkmışım aslında. Yapılan işlemleri söyleyeceğim tabii. Herkes kendiyle barışık olmalı bence...

En çok gülüşümü seviyorlar, gözlerimi seviyorlar. 'Egoist bir cevap olacak belki ama sevmediğim bir yerim yok. Kendimle barışık bir insanım, kendimi de seviyorum.

Sevmediğim bir çenem varmış, elmacık kemiğim varmış. Onları da doldurmuşum."